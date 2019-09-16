بدأت وزارة التنمية المحلية برنامجا تدريبيا لتنمية مهارات وصقل خبرات العاملين بوحدات حقوق الإنسان في الوزارة والمحافظات، بمركز التنمية المحلية للتدريب في سقارة، ومن المقرر أن يستمر حتى 19 سبتمبر الجاري.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، لتطوير أداء وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات والديوان العام للوزارة، وتعزيز دور وحدات الإدارة المحلية في هذا المجال.

وأعلنت الوزارة أن البرنامج التدريبي يتضمن عددًا من المحاضرات وورش العمل يلقيها مجموعة من الخبراء وأساتذة العلوم السياسية بكلية الأقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وعميد كلية الدراسات والاقتصاد بجامعة قناة السويس.

وأوضحت أن المحاضرات وورش العمل تدور حول المكون القانوني لحقوق الإنسان والإدارة المحلية، مبادئ حقوق الإنسان والمواطنة وتطبيقات حقوق الإنسان في الإدارة المحلية والمشكلات التي تعوق الحماية الداخلية لحقوق الإنسان، وحقوق الإنسان على المستويين المحلي والدولي والمؤسسات المعنية بها، مضيفا أنه سيجرى مناقشة الارتباط القيمي بين التنمية وحقوق الإنسان، وسبل تعزيز دور وحدات حقوق الإنسان في متابعة تنفيذ أهداف التنيمة المستدامة.