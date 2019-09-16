قال الدكتور عبدالله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، إنّ ما تفعله الدولة من تحركات وإنجازات للأجيال المقبلة أمر مهم، ويجب مساندتها لبناء مستقبل لا يقوم على الاختلاف في الدين بل قيام الدولة الوطنية.

وأوضح النجار في كلمته بمؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية المنعقد بأحد فنادق القاهرة تحت عنوان "فقه بناء الدول"، أنّ بقاء الدولة يكون بمراعاة حقوق الأجيال القادمة، والتي ستدعو للقائمين على الأمر اليوم، فإذا كان في الجيل الحالي شيء من النكران، فيجب ألا ننسى الأجيال المقبلة في بناء المشروعات.

وتابع عضو مجمع البحوث الإسلامية أنّ من يستهزئ بأي حكومة تبني للمستقبل هم جهلة حاقدون لا يفهمون معنى الدين وما قاله الله ورسوله، محذرا من خيانة الصالح العام، فعقوبته شديدة في الإسلام وهو نوع من الإفساد في الأرض.

وأضاف النجار أنّ من يهاجم الدولة يكون عقابه أن يحرم من العيش على هذه البلد، ومن اعتدى عليها يجب أن تسحب منه جنسيتها، فهو من المفسدين الأرض، وعليه مواجهة عقوبة النفي من الأرض، وهذا ينطبق على ما قاله الإرهابيين عبدالقادر عودة وسيد قطب.

وزاد عضو مجمع البحوث الإسلامية أنّ كل من يخرب في بلدنا مصر لا يجب أن ينعم بخيراتها أو ينسب لخيراتها، ليكون جزاءه من جنس العمل، فإسقاط الجنسية عن المفسدين في الأرض والساعين لهدم الدولة من الصالح العام، لافتا إلى أنّ التائب عن إفساده يشترط ألا يكون في رقبته دماء وأن يدفع ثمن خرابه وأهلا به بعد ذلك.