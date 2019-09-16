أدى المستشار حمادة الصاوي، النائب العام الجديد، اليمين القانونية أمام رئيس الجمهورية، اليوم.

ويبدأ الصاوي مهام عمله رسميا، صباح الخميس المقبل 19 سبتمبر، حيث تنتهي مدة عمل المستشار نبيل صادق رسميا، الأربعاء، ويستمر النائب العام الجديد في موقعه 4 سنوات، لا يتم تجديدها وفقا للدستور والقانون.

ومن المنتظر أن يشغل النائب العام الجديد عدة مواقع بعد توليه منصبه رسميا، حيث يشغل عضوية مجلس القضاء الأعلى طوال الأربع سنوات المقبلة، ويرأس اللجنة القومية لاسترداد الأموال والموجودات المصرية، بالإضافة لعضوية المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

عين "الصاوي" نائبا عاما، قبل عدة أيام، خلفا للمستشار نبيل صادق الذي تنتهي مدة عمله القانونية هذا الأسبوع.

ومنح الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للنائب العام المنتهية ولايته، المستشار نبيل صادق، وأعرب عن تقديره لجهوده الكبيرة وتفانيه في إنفاذ القانون وحماية العدالة.

يذكر أن المستشار حمادة الصاوي أحد أبناء النيابة العامة، واستمر عمله بها طوال سنوات مضت متدرجا في جميع مواقعها ، منذ تم تعيينه وكيلا للنائب العام عام 1986، كما عمل فترة بالمحاكم وعاد للنيابة مرة أخرى، وكان آخر المواقع التي تولاها قبل تعيينه نائبا عاما إدارة مركز البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة، وقبلها شغل منصب المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة.