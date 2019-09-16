قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين إنّ وجود الصحافة المصرية في جائزة دبي للصحافة كبير ومتميز، وذلك خلال لقائه بوفد إماراتي ترأسه غانم المري رئيس نادي دبي للصحافة ومدير عام مكتب دبي للإعلام

وأضاف رشوان: "يسعدنا اليوم في نقابة الصحفيين المصرية بشكل خاص ووسط الإعلام المصري بشكل العام، أن نستقبل وفدا من أشقائنا في الإمارات العربية خاصة إمارة دبي، وهذا ليست المرة الأولى التي يشرفنا فيها بعض أعضاء الوفد".

وتابع نقيب الصحفيين أنّ عددا كبيرا من أعضاء النقابة شاركوا في الجائزة، سواء في عضوية مجلس الإدارة أو الفوز بها أو لجنة التحكيم، لافتا إلى أنّ الوجود المصري بارز ومتميز في الجائزة الأرفع في الوطن العربي كله.