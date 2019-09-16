تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال التدعيمات الإضافية لوسائل الأمان بمحور صفط اللبن، التي تنفذها المحافظة لمجابهة أي سرعات زائدة للسيارات أعلى المحور.

وأوضح المحافظ أنّه جار دعم المحور بوسائل أمان إضافية تشمل زيادة المطبات الهوائية ومهدئات السرعات، ووضع كاميرات مراقبة ورادارات حديثة للحد من السرعات ومراقبتها.

ووجّه المحافظ الإدارة العامة لمرور الجيزة بتكثيف وضع اللوحات الإرشادية لقائدي المركبات وتنظيم أكمنة ثابتة لضبط السيارات غير الملتزمة بالسرعات المحددة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، مؤكدا أنّ الأعمال التي نُفذّت مؤخرا أعلى محور صفط اللبن، ساهمت بشكل كبير في تقليل نسب وقوع الحوادث التي ترجع في المقام الأول للسرعة الزائدة للسيارات خاصة مع وجود بعض المنحنيات الخطرة بالمحور.

ولفت راشد إلى أنّ أي أعمال تطوير ودعم لوسائل الأمان بمحور صفط اللبن، يجب أن يصاحبها اتباع السلوكيات الصحيحة لقائدي المركبات حفاظاً على سلامه المواطنين، خاصة أنّ المحور متاخم لمنطقة سكنية.

جاءت تصريحات المحافظ خلال تفقده محور صفط اللبن، رافقه خلالها اللواء تامر أبوالنجا رئيس مدينة الجيزة، لمتابعة سير العمل والتأكد من الأعمال التي تتم أعلى المحور، وأكد تدعيم الجانب الأيسر من المحور بحواجز خرسانية ومراجعة الحواجز الموجودة للتأكد من كفاءتها.

وحرص المحافظ خلال جولته على معاينة الحواجز الخرسانية والأسوار الحديدية والعواكس الضوئية ووسائل تهدئة سرعة السيارات، التي تم تدعيم المحور بها حفاظًا على حياة المواطنين.