"الثقافة" تنعي أحمد سخسوخ: فقدنا أحد فرسان النقد المسرحي

نعت وزار الثقافة، الناقد المسرحي الرائد الدكتور أحمد سخسوخ، الذي غيبه الموت صباح اليوم عن عمر يناهز 72 عامًا.

وذكرت وزارة الثقافة، في بيان أصدرته اليوم، أنَّ ميدان النقد المسرحي المصري والعربي فقد أحد فرسانه، مشيرة إلى أنَّ الراحل ترك إرثًا ثمينًا في فن المسرح والدراما سيبقى خالدًا في تاريخ هذا المجال.

يُذكر أنَّ الراحل الدكتور أحمد سخسوخ أستاذ الدراما بالمعهد العالي للفنون المسرحية، كاتب مسرحي أكاديمي، ولد عام 1947 وتخرج في المعهد العالى للفنون المسرحية قسم الدراما والنقد المسرحي عام 1975، واستكمل دراسته بمعهد العلوم المسرحية في جامعة فيينا بالنمسا، وشغل العديد من المناصب منها رئيس قسم الدراما والنقد ووكيلاً، ثم عميدًا للمعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون، له العديد من المؤلفات والدراسات الأكاديمية والنقدية المتخصصة في المسرح منها "المسرح المصري في مفترق الطرق، أغنيات الرحيل الونوسية، صناع المسرح المصري"، وكان آخرها "نجيب الريحاني من عصر الازدهار إلى انسداد شرايين الكوميديا".