قال دكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، إن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم حررت اليوم، 5 قضايا مخالفة لمحلات عرض وتجارة اللحوم وذلك خلال حملة تفتيشية مكبرة تم تنظيمها بمركزي بني مزار والمنيا بالتعاون مع الجهات المعنية بهدف تحقيق الانضباط وإحكام الرقابة على الأسواق.

وأضاف مدير المديرية أن الحملة أسفرت عن ضبط1197 كيلو من اللحوم منها 1140 كيلو من اللانشون غير صالحة للاستهلاك الأدمي والتي تلاحظ وجود تغييرات عليها، و57 كيلو لحوم بقرى تم ذبحها خارج المجازر الحكومية، مشيراً إلى أنه تم التحفظ ومصادرة الكميات المضبوطة لخضوعها للفحص المعملي لتحديد صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه.

وأكد "عثمان" أن المديرية مستمرة في تنفيذ حملاتها التفتيشية بالتنسيق مع الجهات الأمنية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا والذي وجه بالتأكد من مدى صلاحية المنتجات المعروضة وتشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم والقضاء على الغش التجاري حرصا على الصالح العام .