قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس حسام عادل المتهم في قضية حادث معهد الأورام الإرهابي، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات.

يواجه "عادل" اتهامات تتعلق بالإنضمام لجماعة إرهابية تعمل على منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، وتتخذ من الإرهاب والعنف وسيلة لتحقيق أهدافها، مع علمه بتلك الأهداف.

كانت النيابة قررت، مطلع سبتمبر الجاري، حبس المتهم احتياطيا بعد التحقيق معه، ومواجهته بالاتهامات المنسوبة له.

كان المتهم حسام عادل ألقي القبض عليه بعد أيام من وقوع حادث معهد الأورام، الذي انفجرت فيه سيارة مفخخة أمام المعهد وخلف عددا من القتلى والمصابين.

وأعلنت وزارة الداخلية، أن المتهم حسام عادل هو أحد أعضاء الخلية التي نفذت الحادث، التابعة لتنظيم "حسم" الإرهابي، وأنه كان مسؤولا عن الرصد والدعم لأعضاء الخلية، كما أنه رتب لقاء منفذ الحادث "عبدالرحمن خالد" وأسرته قبل ساعات من وقوع الحادث في القاهرة أمام حديقة الأزهر، ورصدتهم كاميرات المراقبة أثناء اللقاء.

يذكر أن منفذ الحادث عبدالرحمن خالد لقي مصرعه في الحادث جراء انفجار السيارة المفخخة.