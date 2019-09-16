كبير إخواته البنات، ذلك ترتيب أبانوب حبيب دميان الطالب المصري الذي لقي مصرعه غرقًا خلال رحلة طلابية مع جامعته في أوكرانيا، الذي حلم بدراسة الصيدلة في الخارج وغادر قبل عام من إتمام الحلم.

استقر على أوكرانيا لتناسبها ماديا معه.. ووالده صرف اللي معاه على تعليمه

يحكي رائف مجدي ابن خالة أبانوب لـ"الوطن" عن سفره إلى أوكرانيا، إذ أخبر والده وعائلته برغبته بعد انتهائه من الثانوية العامة في السفر لاستكمال دراسته في الخارج، واستقر على أوكرانيا لتناسبها ماديًا وفي إجراءات سفرها مع إمكانياته.

"والده صرف اللي وراه واللي قدامه عشان يعلّمه".. قال رائف راويا تفاصيل "حلم أبانوب"، أنّه كان ينوي عقب الانتهاء من دراسته العودة وفتح صيدلية في مصر، إذ إنّه الولد الوحيد لأبويه وبعده 3 بنات، وكان يشاهدونه في إجازات الدراسة فقط حيث كان يقضيها في مصر ثم يعاود السفر مرة أخرى.

كانت الجالية المصرية في أوكرانيا أعلنت وفاة الطالب المصري أبانوب دميان حبيب، الذي يدرس بالفرقة الثالثة بكلية الصيدلة بمدينة لفيف غربي أوكرانيا، والذي لقي مصرعه غرقا في رحلة طلابية.

وأجرى رئيس الجالية المصرية في أوكرانيا الدكتور وليد عطية، الاتصال عبر ممثلي الجالية الاتصال بأهله، مطالبا الشرطة الأوكرانية بفتح تحقيق في الحادث، وأعرب عن استعداد الجالية لتنسيق نقل الجثمان إلى مصر.

وقال مخلص رمزي خال الطالب المصري أبانوب دميان حبيب، الذي يدرس في الفرقة الثالثة بكلية الصيدلة بمدينة لفيف غربي أوكرانيا، ومات غرقًا خلال رحلة طلابية، إنّ أصدقائه هم مَن أبلغوا أسرته بالخبر.

وأضاف خال الطالب المصري لـ"الوطن" أنّ إدارة الجامعة تواصلت معهم بعد إخبار أصدقائه لهم، ليخبروهم بأنّه غرق خلال رحلة طلابية مع الجامعة، ثم تواصلت معهم السفارة المصرية في أوكرانيا، إلا أنّه حتى الآن الصورة الكاملة لواقعة وفاته غرقًا ليست واضحة بالنسبة إلى أسرته، ولم تخبرهم السفارة بإجراءات نقل الجثمان حتى الآن، وفي انتظار ما يستجد.