أعلن وزير البترول والثروة المعدنية، أن الاهتمام بمحافظات صعيد مصر أصبح يمثل توجها عاما للدولة، بهدف زيادة معدلات نسب النمو الاقتصادي ورفع مستوى معيشة المواطنين.

وأشار الوزير إلى أن وزارة البترول تضع على رأس أولوياتها تنفيذ مشروعات بترولية كبرى في مختلف أنشطة صناعة البترول وتطوير البنية الأساسية وجذب المزيد من الاستثمارات، لتوفير فرص عمل جديدة لأبناء الصعيد وتوفير المنتجات البترولية للمواطنين والمشروعات التنموية، وكذلك الاستمرار في تطوير الخدمات المؤداة للمواطن.

جاء ذلك خلال رئاسته لأعمال الجمعية العامة لشركة أسيوط لتكرير البترول لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2018/2019.

واستعرض الكيميائي محمود الشابوري، رئيس شركة أسيوط لتكرير البترول، ما تحقق خلال العام، حيث أشار إلى أن معمل تكرير أسيوط يؤدي دورا حيويا واستراتيجيا في تكرير الزيت الخام، لتوفير احتياجات محافظات صعيد مصر من المنتجات البترولية بنسبة تتراوح ما بين 60-65%.

وأشار إلى أن الشركة تنتهج سياسة في إطار مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، لتعظيم إنتاج المقطرات عالية القيمة لتلبية احتياجات السوق المحلي، حيث جرى تكرير حوالي 5. 3 مليون طن زيت خام، لإنتاج منتجات رئيسية عالية الجودة من بنزين 92 و80 والبوتاجاز والسولار ووقود الطائرات والمازوت لتغطية احتياجات محطات الكهرباء.

وأوضح الشابوري، أنه في اطار جهود الدولة وقطاع البترول لتطوير أداء معامل التكرير ومنظومة العمل بها، بدأت الشركة في تنفيذ عدد من المشروعات باستثمارات حوالي 2 مليار جنيه، ومنها مشروع إنشاء مجمع إصلاح النافتا بالعامل المساعد، والأزمرة بطاقة تصميمية تبلغ 660 ألف طن سنويا، لإنتاج بنزين عالي الأوكتين وزيادة إنتاج البوتاجاز لتغطية استهلاك منطقة جنوب الوادى بتكلفة استثمارية إجمالية تقدر بحوالي 450 مليون دولار.

حضر أعمال الجمعيات المهندس محمد سعفان، وكيل أول الوزارة لشؤون البترول، والجيولوجي أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، والمهندس عابد عز الرجال، الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، والمهندس أسامة البقلي، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والمهندس محمد عبد العظيم، رئيس شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، ومحمد جبران، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول.