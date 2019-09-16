توقيع مذكرة للتعاون بين الجامعة العربية و"آناليند" للحوار بين الثقافات

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم، إليزابيث جيجو رئيسة مؤسسة أناليند الأورومتوسطية للحوار بين الثقافات.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة بأن اللقاء شهد توقيع مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة للجامعة ومؤسسة أناليند الأورومتوسطية للحوار بين الثقافات.

كما أكد المصدر أن مذكرة التفاهم تهدف إلى ترسيخ سبل التعاون المشترك بين مؤسسة أناليند والأمانة العامة في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تطوير وتنفيذ الاستراتيجيات المشتركة وتكثيف جهودهما المشتركة الرامية إلى تعزيز مفهوم المواطنة العالمية ودعم الحوار الثقافي والتواصل الحضاري، ونشر قيم التسامح والتعايش السلمي وتعزيز ثقافة السلام المستدام والتصدي لظواهر الإرهاب والتطرف والتعصب والتمييز العنصري.

وذكر المصدر أن المذكرة تتضمن تنظيم عدد من المؤتمرات والمنتديات وورش العمل واللقاءات الحوارية المشتركة، وتنسيق الزيارات المتبادلة والمنتظمة بين المسؤولين لدى المنظمتين بهدف التشاور وتبادل وجهات النظر بالموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتي ينظمها كل طرف.