تختتم اليوم الإثنين فعاليات الملتقى الدولي الـ21 لخدمات البرامج السياحية والفنادق وخدمات المعتمرين الذي عقد بأحد فنادق القاهرة على مدار يومين بمشاركة 700 عارض من الشركات العاملة في مجال السياحة الدينية.

ويهدف الملتقى للتعرف على آخر مستجدات موسم العمرة الجديد وكذا التعريف بالمنتجات الجديدة في العمرة والخدمات التي تقدمها الشركات والفنادق السعودية للمعتمرين، في إطار رؤية المملكة العربية السعودية لتسهيل قدوم المسلمين من كافة أنحاء العالم لأداء مناسك الحج والعمرة، واستعداد المملكة لاستقبال الأعداد المتزايدة من الحجاج والمعتمرين من خلال المشاريع الضخمة للبنية التحتية وتطوير منظومة الخدمات في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، ولتحقيق رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر.

من جانبه، قال ناصر تركي عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، إن البوابة الإلكترونية المصرية للعمرة ستجعل الدولة شريكا في البرنامج المباع للمعتمر وعلى علم كامل به حيث سيقوم المواطن بالاتفاق على برنامجه عبر البوابة ثم تتولى شركة السياحة التعاقد نيابة عنه وتسليمه الباركود الذي سيسمح له بعبور المنافذ.

وأضاف تركي في تصريحات صحفية، أن الشركات لم تتعرف بعد على آلية التسجيل في البوابة وإنهاء الإجراءات، والتي من المتوقع الانتهاء منها خلال شهرين من الآن قبل بدء موسم عمرة المولد النبوي الشريف، لافتا إلى أن تأخر مصر في الإعداد للبوابة جاء في صالح المواطن والشركات حيث أصدرت المملكة، قرارات شبه يومية بخصوص التأشيرات والأسعار وغيرها، ما يجعل البرامج المباعة في مصر ستكون نهائية دون تغييرات.

وأشار إلى أن المملكة اتخذت قرارا بتحديد سعر إصدار أي تأشيرة بـ300 ريال سعودي، كما منحت الحق لأي شركة سياحة من خارج المملكة بالتعامل مباشرة مع الفنادق في الحجوزات، دون وكيل سعودي بشرط وجود حساب بنكي للشركة في المملكة، ثم تضع الشركة حجز الفندق أمام الوكيل لعمل باقي تعاقدات البرنامج، ما يقضي على العلاقات التي كانت تتم في الظلام حيث ستجرى كافة الاتفاقات عن طريق المسار الإلكتروني.

كان السفير أسامة النقلي سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، قد افتتح أمس فعاليات الملتقى الدولي لخدمات البرامج السياحية والفنادق وخدمات المعتمرين وذلك بحضور مجدي شلبي وكيل وزارة السياحة، وإيمان قنديل مستشار بقطاع الرقابة على شركات السياحة، وناصر تركي وأشرف شيحة وهشام أمين أعضاء اللجنة العليا للحج، وإبراهيم الحبشي رئيس مجلس إدارة الشركة المنظمة للملتقى وممثلي عدد من شركات السياحة المصرية.