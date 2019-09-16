لقيت سيدة مصرعها وأصيب 20 آخرين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق أبنوب الصحراوي الشرقي بالقرب من مدخل قرية الحوطا.

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة يفيد انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي بنطاق مركز أبنوب بالقرب من مدخل قرية الحوطا، أسفر عن مصرع سيدة وإصابة 10 اشخاص وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل 8 مصابين لمستشفى أسيوط الجامعي و3 مصابين لمستشفى أبنوب المركزي.

وانتقل المحافظ إلى المستشفى الجامعي للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين ومتابعة الرعاية الطبية المقدمة لهم، رافقه خلال الزيارة المهندس عمر عبدالعال نائب المحافظ، والدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة، وفاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظ للشئون الاجتماعية، واستمع المحافظ إلى تقرير عن حالة المصابين موجهًا بتقديم كافة الإسعافات اللازمة والرعاية الطبية العاجلة وعمل الفحوصات والأشعة والتحاليل ووضعهم تحت الملاحظة الدورية لحين تماثلهم للشفاء بشكل كامل وخروجهم من المستشفى، متمنيًا لهم الشفاء العاجل كما كلف التضامن الاجتماعي بتقديم مساعدات عاجلة للمصابين وأسرة المتوفية.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة، أن عدد حالات المصابين بمستشفى أسيوط الجامعي بلغ 7 حالات بعد وفاة سيدة عقب وصولها المستشفى الجامعي و3 حالات بمستشفى أبنوب المركزي، ولا يزال المصابين تحت العناية الطبية وحالتهم مطمئنة ويتلقون العلاج اللازم.