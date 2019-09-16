تسلم وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، وثيقة الشروط الأساسية للقمة الـ18 للفرنكفونية، التي ستحتضنها تونس خلال نوفمبر القادم، بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الخمسين لإنشاء المنظمة.

وذكرت وزارة الخارجية التونسية في بيان، أن الجهيناوي تسلم الوثيقة من المستشارة المكلفة بالاستراتيجيات والهيئات بالمنظمة الدولية للفرنكفونية ورئيسة اللجنة التوجيهية للقمة السفيرة "فانيسا لاموثي لاتيجنون"، وذلك بمقر الوزارة.

واستعرض الجهيناوي خلال اللقاء الذي حضره كاتب الدولة للخارجية صبري باش طبجي ووفد عن المنظمة، ما تم إعداده لعقد هذه القمة، مشيرًا إلى التقدم الكبير في مجالي الإعداد المادي واللوجستي لهذا الاستحقاق الدولي الهام، إلى جانب الانتهاء من تكوين مختلف اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة الوطنية لتنظيم القمة.

وأكد التزام تونس بالعمل على تكريس القيم والمبادئ النبيلة التي تأسست عليها المنظمة الفرنكفونية ودعم الروابط التاريخية التي تجمعها بهذه المنظمة التي كان الزعيم "الحبيب بورقيبة" أحد مؤسسيها، كما أكد حرص تونس على أن تكون هذه القمة تاريخية واستثنائية، وأن تساهم بفعالية في تعزيز تبادل الخبرات والتجارب بين بلدان المنظمة وتوحيد العائلة الفرنكفونية.