إحصائية عن انتخابات تونس: 25% من أصوات نبيل القروي "فوق الـ60 سنة"

حسب التقديرات الأولية التي أجرتها مؤسسة ''سيجما كونساي'' بالشراكة مع "موزاييك"، لسبر آراء ما بعد التصويت في الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، في إنتظار النتائج النهائية التي ستصدر عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فقد تصدّر المترشحان للرئاسية قيس سعيد ونبيل القروي نسب التصويت في الدور الأول للرئاسية، وفق التقديرات الأولية.

ووفق سيجما كونساي، فإن النتائج التقديرية داخل التراب التونسي حسب السن، أشارت إلى إن 37.0 بالمائة من المصوتين للمترشح قيس سعيد تراوحت أعمارهم بين 18 و25 سنة.

في حين بلغت نسبة المصوتين للمترشح نبيل القروي من الذين تجاوزت أعمارهم الـ60 سنة، 25.4 بالمائة.