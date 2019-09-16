محافظ الشرقية: محور مروري جديد يربط الزقازيق وههيا وأبوكبير وفاقوس

عقد ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اجتماعا موسعا مع اللواء حسين الجندي، السكرتير العام، واللواء السعيد عبدالمعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، والمهنس محمد الصافي، السكرتير العام المساعد، بحضور رئيس مركز الزقازيق ورئيسي حي أول وثانِ، ومسئولي قطاعات الطرق والكهرباء والسكة الحديد، ومديرة الإدارة الهندسية بالديوان العام، ومسئول الشركة المسند إليها تنفيذ وتوصيل الغاز الطبيعي بالمحافظة لبحث ومناقشة أوجه التنسيق والتعاون بين جهات العمل المختلفة وإزالة المعوقات أمام تنفيذ الأعمال بمشروعات الرصف والكهرباء والغاز والتجميل والتطوير، والتي تشهدها مراكز ومدن المحافظة.

وجه المحافظ بضرورة التنسيق بين هيئة السكة الحديدية والطرق والكهرباء لنقل المرافق المتعارضة لتنفيذ أعمال الرصف بطريق "أبوالأخضر- العلاقمة" بطول 14 كيلومترا ليمثل محور مروري جديد يربط بين مدينة الزقازيق ومراكز ههيا وأبو كبير وفاقوس.

كما طالب "غراب" مسئول قطاع الكهرباء بسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال المتعلقة بالكهرباء في مشروع كوبري شرويدة، ومراجعة المقايسات المحددة للمشروعات التجارية والسكنية الجار تنفيذها بمدينة الزقازيق.

وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروع الغاز الطبيعي، والمنفذ بمراكز ومدن المحافظة باعتباره مصدر نظيف للطاقة، مطالبا المحافظ من الشركات المسند لها تنفيذ مشروع الغاز بوضع جدول زمني محدد بأعمال الحفر والضخ للشبكات، مشددا على سرعة الانتهاء من تنفيذ المشروع قبل البدء في أعمال رصف الشوارع طبقاً لخطة مديرية الطرق لرفع كفاءة شوارع مراكز ومدن المحافظة.

كما وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من مد خطوط الغاز بمنطقة أبو حسين بمدينة الزقازيق حيث أنه من المقرر أن تشهد أعمال تطوير وتجميل بشارعي الشهيد طيار والمعهد الديني.

واستكمالا لتنفيذ خطة تطوير وتجميل مداخل ومخارج المحافظة لاستعادة الوجه الجمالي والحضاري لها، اطلع محافظ الشرقية على ماتم اتخاذه من إجراءات لتطوير مدخل مدينة بلبيس، والبدء في إعادة تطوير وتجميل وتوسعة الطريق بشكل هندسي مخطط له ويراعى فيه التقاطعات المرورية الجديدة، ليساهم وبشكل كبير في تسهيل حركة السيارات بالمنطقة وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.