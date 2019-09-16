قال عادل حامد الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، إن ما يقرب من 3 آلاف عامل بالشركة تقدموا للانضمام إلى برنامج المعاش المبكر.

وأوضح حامد، خلال الملتقى الإعلامي الذي عقدته الشركة اليوم، أن المشروع راعي كافة سلبيات بيئة العمل القديمة ومنها خطورة الفصل المفاجئ من الشركة ، مؤكدا أن المشروع يساهم في إتاحة مظلة تأمين صحي لمدة 3 سنوات للعاملين وأسرهم بعد الخروج على المعاش.

إلى جانب معاش تكليمي لكل عامل بقيمة 1500 جنيه شهريا، لافتا إلى أن الشركة رفعت قيمة البدل الوظيفي خلال الشهر الماضي بنسبة 50% مع ربطها بالأداء الوظيفي لكل عامل.