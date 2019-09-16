خبير سيارات يوضح مهام "زيت الموتور" الثلاثة

هناك العديد من الأجزاء المهمة في السيارة التي يجب مراعاة عمل الصيانة الدورية لها بشكل منتظم، دون تأخر، ومتابعة المنظومة الديناميكية التي تعمل فيها تلك الأجزاء، بخاصة داخل محرك السيارة، والتي من أهمها "زيت الموتور"، والذي يجب فهم دوره وأهميتة في انتظام تلك العملية الديناميكية.

وفي هذا الصديد، قال المهندس محمد عبد الصمد، خبير السيارات، أن "زيت الموتور" تتلخص مهامه في 3 أدوار رئيسية، أولها تزييت أو تشحيم المحرك ومكوناته، حيث يتكون زيت المحرك من مواد كميائية خاصة، تقوم بالعديد من المهام التي تساهم في الحفاظ على دورة الموتور والعمر الافتراضي لأجزائه.

وأضاف أن ثاني تلك المهام تتمحور حول، قيامه بتقليل عملية الاحتكاك بين الأجزاء المختلفة للمحرك في أثناء العملية الديناميكية للموتور، إضافة إلى منعه الاتصال المباشر بين المعادن، الأمر الذي يساعد في تبريد الأجزاء المتحركة، مشيرًا إلى المهمة الأخيرة لزيت الموتور، والتي تتلخص في عملية تنظيف الرواسب والبقايا الضارة الناتجة عن عملية الاحتكاك المستمرة.