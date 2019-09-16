استعرض الإعلامي نشأت الديهي، صورة قام بتداولها عدد من أهل الشر على مواقع التواصل الاجتماعي، لسيدة تأكل من القمامة، على أنها مصرية، وعلقوا عليها: "هناك من يعيش في القصور والبعض مننا للأسف ساكنين في القبور".

وأوضح "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن الصورة لمواطنة سوريا في مدينة غازي عنتاب في تركيا، نشرت في صحيفة تركية عام 2015، وهي سيدة من اللاجئين السوريين، الذين يتعرضون للظلم في تركيا، بعد أن ضاعت أوطانهم، وقام بنشر المقال الموجود بالصحيفة التركية عنها.

وشدد "الديهي"، على أنه لن يقوم بعرض صورة مفبركة أو غير حقيقية في برنامجه، مضيفًا مخاطبًا الإخوان: "لن تفلتوا من عقاب الله، خسئتم وخاب مسعاكم، الصورة عند سيدكم أردوغان الله يلعنكم ويلعنه".

نشأت الديهي: الإخوان مجموعة مرتزقة لا علاقة لهم بأديان ولا أوطان

وأوضح أنه يجري الآن عقد اجتماع في تركيا بين قائد الفرس الرئيس الإيراني، حسن روحاني، والقيصر فلاديمير بوتين، الرئيس الروسي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهذا الاجتماع يبحث انتزاع السيادة السورية عن سوريا حتى تمرح فيها تركيا.

ووجه تساؤلًا لجماعة الإخوان: "ما قولكم فيما يحدث حاليًا لتقسيم سوريا، وتحديد قطعة من الأراضي العربية السورية، أين نخوتكم، وأين عروبتكم، وأين إسلامكم وأين دينكم، وأين رسائل سيدكم ورسولكم حسن البنا"، مشددًا على أن الإخوان ليس لهم علاقة بأديان ولا أوطان ولا بالحق، فهؤلاء مجموعة مرتزقة يبيعون كل شيء حتى الشرف والكرامة.

وأوضح أن مصير سوريا يحدد من قبل جميع الدول باستثناء الدول العربية، العرب محرومين من حضور هذا الاجتماع، معقبًا: "زي الأب اللي محروم من حضور فرح ابنه"، مشددًا على أن مصر موجودة في كل شيء، وإن لم تكن موجودة بشكل مباشر.