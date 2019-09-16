قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي برئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم جاء لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأضاف راضي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على شاشة "dmc"، أن لقاء الرئيس بالغانم هو الثاني بينهما خلال مدة قصيرة، مشيرا إلى أن اللقاء اليوم يأتي خطوة إضافية في تدعيم العلاقات الثنائية بين الجانبين.

هناك شبه تطابق في وجهات النظر بين مصر والكويت

وتابع أنه تم التطرق لبعض الموضوعات الثنائية الخاصة بالدولتين، وتم تبادل وجهات النظر والرؤى حول الأوضاع الحالية في بعض الدول العربية، مؤكدا أنه هناك شبه تطابق في وجهات النظر بين الجانبين.

وأوضح أن الكويت دولة شقيقة وصديقة، ولنا فيها جالية مصرية كبيرة تلقى رعاية واهتمام كبيرين، وهناك مصالح مشتركة ومواقف كبيرة جدا بين الدولتين في محطات تاريخية كبيرة.