بطريقة ساخرة كوميدية، بدأ الشاب لؤي الخطيب مقدم برنامج "لمبة" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فيديو الحلقة الـ 32 له بالبرنامج بتقليد المقاول الهارب محمد علي.

وظهر "الخطيب" وهو يُشعل سيجارة، وأمامه عدد كبير من السجائر، وقال "لو روحتوا محور المشير هتلاقي فيه ناحية مقابر الوفاء والأمل كوبري، الكوبري ده اتعمل عشان خاطري أنا، هقولك إزاي، أنا عملت حلقة جميلة في برنامج "لمبة" واتصلت بمسؤول كبير ومهم في الدولة، وقولتله عاوز أعمل كوبري عشان أقدر أروح الشغل، ووافق واتعمل الكوبري، مش مصدقين، لو روحتوا دلوقتي ناحية الوفاء والأمل هتلاقوا الكوبري"، مؤكدا أن هذه هي الطريقة التي يعتمد عليها محمد علي في خداع المواطنين.

وأوضح "الخطيب"، أن محمد علي في أول فيديو له تحدث عن أن له أموال لدى الجيش، وبعد ذلك قال في فيديو آخر إنه يستطيع أن "يعيش برنس" وأن الجيش لم يأخذ أمواله، وأنه هو من اختلق المشكلة، مضيفًا: "طب أنا دلوقتي أصدق مين، محمد علي ولا محمد علي".

وأوضح أن أول فيديو لمحمد علي تحدث فيه عن "إمبراطورية الفساد داخل القوات المسلحة"، ولكن ذكر في فيديو آخر أن من يقوم بالفساد داخل القوات المسلحة يخشى من الرقابة الإدارية، لذلك هذه العمليات تحت "الطرابيزة"، حيث يخشون من أن الرقابة الإدارية تكشفهم عندما يتعاملوا مع المدنيين، متسائلًا: "طب قيادات في القوات المسلحة خايفة من الرقابة الإدارية، يعني الجيش مش فوق الجميع زي ما بيقول في فيديوهات تانية".

وأوضح الخطيب، أن الكثيرين من المواطنين لم يصدقوا تصريحات المهرج محمد علي، حيث إنه حال صدق كلامه وتصريحاته فإنه بذلك قد اشترك في الفساد لمدة 15 سنة، فرد محمد علي بأنه كان يجب عليه أن يكون فاسدا من أجل أن يعيش، وبهذا اعترف بأنه فاسد، مضيفًا: "الناس اللي بتردد شعارات دينية صدقوه ودعموه رغم أنه معترف بالفساد".

وتابع: "فيديوهات محمد علي مسلية أوي، يعني يقولك معندهوش ورق يثبت كلامه بس عنده اللي أحلى من الورق، فالدليل بتاعه إن فيه فندق في التجمع الخامس اتعمل مخصوص لصاحب الرئيس، الدليل على كده إن الفندق موجود، والدليل على إن الرئيس عنده مقابر على حساب الدولة إن المقبرة موجودة، بس اللي ميعرفهوش إن ده دليل على وجود الفندق ووجود المقابر وليس دليل على أي فساد".

وسخر الخطيب من "علي": "بيقول إن مقابر القوات المسلحة اللي السيسي يمتلك فيها مدفن، بيقول إن رصف وتمهيد الطريق بيها كان على حساب الدولة، طب هو فين الفساد طيب، هو قال إن المقابر دي خاصة بالقوات المسلحة وليس بالرئيس، وقاس على ذلك بناء الاستراحات والقصور الرئاسية، ما جعل خالد محجوب أمين عام لجنة الجرد بالقصور الرئاسية، يؤكد أن استراحه المعمورة تم هدمها قبل 2011 وليس في عهد الرئيس السيسي".