قال الدكتور أحمد سعيد، الخبير الاقتصادي، وأستاذ القانون الدولي بالجامعة البريطانية، إن كاميل زوجر رئيس مجلس إدارة شركة "إيه زد فروتس" التشيكية وقع، اليوم، اتفاقيات باسم شركته لتصدير الفواكه المصرية إلى الاتحاد الأوروبي.

وأضاف "سعيد"، في تصريحات صحفية، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، أن الشركة التشيكية لديها النية لاستيراد فاكهة مصرية بما يقرب من مليوني دولار كمرحلة أولى، وهو ما يصب في صالح تشجيع المستثمر الأجنبي على التعاون في السوق المصرية.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن هذا الإجراء يؤكد نجاح مساعي الدولة لتشجيع المستثمر الأجنبي، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين بجميع توجهاتهم الاقتصادية، كما يعكس الاستقرار السياسي والاقتصادي في مصر.

وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ناقش في اجتماع وزاري سبل تحفيز الاستثمار الأجنبي في مصر، وتيسير وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين بهدف ضخ الاستثمارات في القطاعات كافة.