خبير اقتصادي يتوقع انخفاضات أخرى للدولار أمام الجنيه خلال 2019

علق الخبير الاقتصادي عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، على خبر ارتفاع سعر الجنيه أمام الدولار قرشا واحد، في نهاية تعاملات الاثنين.

وقال السيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لما جبريل في برنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر فضائية "cbc"، إن ارتفاع سعر الجنيه المصري أمام الدولار يساعد في القضاء على السوق الموازية أو ما يُعرف بالسوق السوداء للعملة الصعبة.

وأوضح السيد أن السوق السوداء اختفت تمامًا نظرًا لتوافر الدولار في البنوك بشكل كبير وانخفاض الطلب عليه وزيادة المعروض منه.

وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إلى زيادة مصادر الدولار في مصر مثل تحويلات المصريين في الخارج والحصيلة الدولارية من السياحة، علاوة على ارتفاع دخل قناة السويس.

وتوقع السيد أن يشهد عام 2019 انخفاضات أخرى للدولار أمام الجنيه المصري، لافتا لحدوث انخفاض في أسعار بعض السلع الغذائية.