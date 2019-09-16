قال العميد جمال ياسين، مدير إدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، إنه تم السيطرة على إخماد حريق مصنع أحذية الكائن بالطابق الأول بأحد عقارات شارع كنيسة الدبانة، بدائرة العطارين، قبل امتداده إلى العقارات المجاورة.

وأضاف "ياسين"، لـ"الوطن"، أن العقار مكون من حوائط حاملة وأسقف خشبية ما يؤدي إلى اشتعال النيران مرة أخرى، موضحًا بأن عمليات التبريد مازالت مستمرة، ومن المتوقع استغراقها لعدة أيام لحين إخمادها نهائيًا، مؤكدًا أنه تم الدفع بـ 13 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق.

واندلع حريق بأحد عقارات محطة الرمل، وسط الإسكندرية، اليوم، وانتاب الآلاف من المواطنين الخوف والرعب.

ووصلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والإطفاء إلى موقع الحريق على الفور، وتركزت جهودها على إخماد الحريق ومنع وصوله إلى العقارات المجاروة.

وقال الدكتور محمد عرابي، رئيس مرفق الإسعاف في الإسكندرية، لـ"الوطن"، إن الحريق لم يسفر عن وجود أي إصابات، حيث وصلت سيارات الإسعاف ولم يكن هناك أي مصابين في الحريق.