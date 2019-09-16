قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن الأسر المصرية بالكامل سّمعت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الثامن للشباب الذي عقد في مركز المنارة بالقاهرة الجديدة، وتأثرت بكلمه الرئيس، حيث إن الجميع يّعلم حجم العلاقة بين الرئيس وشعبه، موضحًا أن السيسي ليس مجرد رئيس دولة بل زعيم وحالة وطنية صنعها وشكلها الشعب المصري.

وأضاف خلال تقديمه برنامج "الحياة اليوم"، الذي يُعرض على شاشة "الحياة"، أن الشعب المصري عّرف السيسي منذ 7 سنوات، وأن الإعلاميين التقوا السيسي أكثر من مرة، والعلاقة مع السيسي لم تكن علاقة رسمية بل علاقة بالأمل والإرادة، مستطردًا: "إرادة المصريين في 30 يونيو، حينما ذهب الكثيرون إليه وطالبوه أن يأخذوا بأيدي المصريين، وبدأنا المشوار".

وتابع: "اتضربنا واشتمنا وشفنا حاجات كثيرة جدًا، بس كنا بنبى ونعمر وبنشوف بعنينا، شفنا نقاء ونزاهة وشرف وطهارة يد وحرص على المال، أقسم بالله اللي شفناه في عصر السيسي في مكافحة الفساد لم نشهده طوال حياتنا، وزراء ومسئولين يتم محاسبتهم ومفيش جنيه بيروح، ده السيسي المؤدب اللي كان يقبل رأس الناس ويشير دومًا لأصحاب الفضل".

وواصل: "البعض يريد قتل الرئيس السيسي جسديًا ومعنويًا، لكن الشعب المصري هو الذى سيقف أمام هؤلاء لأن السيسي هو الأمل والمستقبل، وأتذكر في 2014 في الأمم المتحدة، بقوله إحنا بنكتب تاريخ.. قال لي: لا إحنا بنكتب مستقبل وعاوزين نشوف بلادنا أحسن. شفنا كل ده وبلدنا بتكبر ومعدلات النمو بتزيد، شفنا أدب ودولة نضيفة وراقية، واليوم دور المصريين أن يقفوا ضد هؤلاء فكرامة الرئيس السيسي من كرامة كل المصريين، ولازم رأسه تبقى مرفوعة".

واستطرد: "بنحب الرجل ونحترمه وآن الأوان أن يقف المصريين ليعبروا عن إرادتهم ويدافعوا عن كرامة وعزة الرئيس الذى يمثل رمز البلد، السيسي زعيم وأخ كبير اختاره الشعب المصري، لازم نفوق ونشوف اللي حوالينا إحنا بنبني بلد بالدم والعرق وآلاف الشباب ماتوا ومش هنسمح لأي حد ينال من الدولة"، مؤكدا أن المصريين أدركوا قيمة بلدهم ودائما راسهم هتبقى مرفوعة، ولا يمكن لأحد أن يفرق بيننا أبدًا وستظل ثقتنا في زعيمنا موجودة.