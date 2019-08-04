خالد أبو بكر يجري نموذج محاكاة عن الملف الاقتصادي على الهواء مباشرة

أجرى الإعلامي خالد أبو بكر خلال برنامجه "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، السبت، نموذج محاكاة مصغر على غرار مؤتمرات الشباب.

ووجَّه بلال منظور، الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، سؤالا لغادة خديوي، ممثل وزير التموين في نموذج محاكاة الدولة المصرية، عن كيفية تعامل حكومتها في التناقض بين زيادة مخصصات الدعم ومعدلات الفقر التي وصلت إلى 32% وفقا لآخر تقرير.

وأجابت "غادة" قائلة إن معدلات الدعم زادت إلى 89 مليار جنيه في الموازنة الحالية، وزيادة معدلات الفقر طبيعية في ظل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي لذا قامت الحكومة برفع الدعم جزئيا عن الوقود وما يتوفر من أموال الدعم يتم ضخه لدعم قطاعات أخرى.

وأضافت أن الوزارة تواجه العديد من التحديات مثل زيادة إنفاق على الفرد الأسرة على مدار العام، كما أن الزيادة السكانية تحد من إحساس المواطنين بتحسن الأوضاع الاقتصادية.