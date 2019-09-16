أحبطت إدارة البحث الجنائي بميناء الإسكندرية، مساء اليوم الاثنين، محاولة تهريب 4 ملايين عبوة ألعاب نارية، و3 ملايين أقراص مكملات غذائية، و5 آلاف هاتف محمول تقدر قيمتها بنحو 70 مليون جنيه، وذلك داخل حاوية خاصة بالملحق الإداري بسفارة إحدى الدول العربية.

وردت معلومات للواء محمد فوزي، مدير إدارة البحث الجنائي بميناء الإسكندرية، تفيد قيام "سعيد. ح. س"، ملحق إداري بسفارة دولة عربية بالقاهرة، مقيم بالزمالك، باستيراد حاوية بداخلها أمتعة شخصية من دولة الصين مخبأ بداخلها ألعاب نارية وكاميرات مراقبة وأدوية محظور دخولها البلاد بقصد تهريبها والاتجار بها.

أكدت التحريات صحة المعلومات وجرى استئذان النيابة العامة وبتفتيش الحاوية عثر بداخلها علي 4 ملايين عبوة من الشماريخ والألعاب النارية المحظورة دخولها البلاد مختلفة الأحجام والأشكال، تزن 12 طنا، و5000 هاتف محمول صغير الحجم مختلف الأشكال، و5000 رادع شخصي "إسبراي" مختلف الأشكال.

كما عثر داخل الحاوية على 1000 عبوة زيت خاصة بالسجائر الإلكترونية مختلفة النكهات، و850 قلم ليزر، و400 قلم مزود "كاميرات وتليفون ومسجل"، و2500 علبة هواتف محمول "سامسونج وآيفون" فارغة.

وضبط داخل الحاوية أيضا 3 ملايين قرص من أدوية إنقاص الوزن ومكمل غذائي، و750 كاميرات مراقبة، فيما قدرت قيمة الضرائب والرسوم الجمركية وغرامات التهريب المستحقة بـ 70 مليون جنيها.

أخطرت النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وقررت نيابة ميناء الإسكندرية التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية.