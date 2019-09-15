أحبط ضباط ميناء الاسكندرية، اليوم، تهريب 6 ملايين عبوة من الألعاب النارية محظورة دخولها البلاد قادمة من الصين داخل حاوية ورق حراري.

وتلقى اللواء عزت عبدالقادر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن ميناء الإسكندرية والدخيلة، إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي بالميناء، يفيد بورود معلومات سرية بقيام شركة "ف" إنترناشونال لوجستيك، والكائنة بمحافظة طنطا، باستيراد رسالة من دولة الصين مشمولها عبارة عن "كتب وورق حراري" على غير الواقع والحقيقة، وتحتوي بداخلها على ألعاب نارية محظور دخولها البلاد.

وأكدت تحريات رئيس مباحث الأموال العامة بميناء الإسكندرية، صحة المعلومات، وتم استئذان النيابة العامة وضبط الحاوية وبتفتيشها عثر بداخلها على 6 مليون عبوة من الشماريخ والألعاب النارية المحظورة دخولها البلاد مختلفة الأحجام والأشكال، تزن 22 طنا.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، وكلفت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء صاحب الرسالة للتحقيق معه.