ترامب: بومبيو ومسؤولون آخرون سيزورون السعودية قريبا لبحث ملف إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين، إن وزير خارجية بلاده مايك بومبيو ومسؤولين آخرين سيزورون السعودية قريبا لبحث الملف الإيراني، حسبما أفادت قناة "الحرة".

من جهته، قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، الإثنين، إنه اتصل بولي العهد السعودي ووزير الدفاع العراقي لبحث الهجمات على "أرامكو" في السعودية.

وأضاف إسبر أن "القوات المسلحة الأمريكية تعمل مع وكالات أخرى للتعامل مع هجمات أرامكو والدفاع عن النظام العالمي الذي تخرقه طهران".

وكان وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري قد أدان الهجمات الإيرانية على المنشآت النفطية التابعة لشركة أرامكو، خلال كلمة له في مؤتمر العام السنوي للدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.