معلمين بني سويف تكرّم 200 مدير ووكيل مدرسة لتميزهم في العمل

كرّمت نقابة المعلمين بإدارة ناصر التعليمية شمالي محافظة بنى سويف، مساء الاثنين، برئاسة مصطفى الديب، نقيب المعلمين بالمحافظة، بحضور محمد حسام الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، ومحمد بكري، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، وأيمن الكاشف، مدير إدارة ناصر التعليمية، 200 مدير ووكيل مدرسة بجميع المراحل التعليمية، بإدارة ناصر التعليمية.

وقدم مصطفى الديب، نقيب المعلمين، التهنئة للمعلمين، وشرح إنجازات النقابة، وما تقدمه من خدمات للمعلم، وأن ما تقوم به النقابة اليوم هو أقل شيء يقدم للمعلمين الذين هم قادة المجتمع، مشيرا إلى دور المعلم في التأثير على الطلاب من خلال تقديم القدوة والمثل، لافتا إلى اعتزازه بالمعلمين الذين كان لهم أثر كبير في غرس الكثير من القيم والإيجايبات في شخصيات، مشددا خلال لقائه بالمعلمين على الاهتمام بمشاكل المعلم والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.

وعلى هامش الإحتفالية كرمت نقابة المعلمين وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف محمد حسام الدين، بالإضافة إلى تكريم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر محمد حسام الدين.