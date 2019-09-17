حصلت «الوطن» على أول صور للفنانة دينا عبد الله ووالدتها داخل المستشفى عقب تعرضهما لحادث تصادم على طريق مصر إسكندرية الصحراوي في منطقة كرداسة، وتظهر دينا ووالدتها أثناء تلقي الإسعافات الأولية بالمستشفى.

وكانت الفنانة دينا عبد الله تعرضت لحادث سير بسيارتها أثناء سيرها بصحبة والدتها في طريق مصر إسكندرية الصحراوي بمنطقة كرداسة.

ووقع حادث تصادم بين سيارتها وسيارة أخرى، مما أسفر عن إصابة والدتها وتحطيم أجزاء من السيارة.

وانتقلت القوات فور تلقي البلاغ انتقلت إلى مكان الواقعة، وتمكنت من رفع آثار الحادث، وتم نقل الفنانة ووالدتها إلى مستشفي الصفا بالمهندسين، لتلقى الإسعافات الأولية، وتم إعادة حركة المرور مرة أخرى إلى طبيعتها.