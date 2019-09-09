لقي سائق مصرعه وأصيب 6 أشخاص آخرين في حادث تصادم حدث أمس بين سيارتين ملاكي على الطريق الزراعي الشرقي أمام قرية البلابيش بحري، مركز دار السلام بسوهاج، تم نقل الجثة والمصابين لمستشفى دار السلام المركزي.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير امن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد بوجود حادث تصادم بالطريق الزراعي الشرقي بناحية البلابيش بحري، وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط المباحث الجنائية، تبين أنه أثناء سير سيارة قيادة "عمر.م.ن" 31 عاما سائق ويقيم بذات الناحية اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بسيارة ملاكي قنا قيادة "ياسر.ن.ع" 43 عاما سائق ويقيم دائرة مركز أبو تشت قنا.

نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة الثانية وإصابة كل من قائد السيارة الأولى، "محمد.ع.ا" 48 عاما عامل، "إسماعيل.ع.ا" 52 عاما عامل، "إسلام.ع" 17 عاما طالب، "عبد الناصر.ن.ع" 48 عاما موظف ويقيمون البلابيش دائرة المركز من مستقلي السيارة الأولى، و"سليم.ف.ف" 18 عاما طالب، "حمتو.ف.ر" 35 عاما عامل ويقيمون دائرة مركز أبو تشت قنا "من مستقلي السيارة الثانية" كسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي، وتحويل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي، حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.