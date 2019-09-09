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الليلة.. صراع الزمالك وبيراميدز على الكأس 86

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اتفاق على زيادة التعاون الاقتصادى والاستثمارات اليابانية فى مصر فى أول اجتماع للجنة الاستثمار المصرية اليابانية

اتفاق على زيادة التعاون الاقتصادى والاستثمارات اليابانية فى مصر فى أول اجتماع للجنة الاستثمار المصرية اليابانية

مقاتلات دعم الشرعية في اليمن تدك مواقع ميليشيا الحوثي بالجوف

مقاتلات دعم الشرعية في اليمن تدك مواقع ميليشيا الحوثي بالجوف

36 ألف طالب سجلوا رغباتهم بالأزهر قبل ساعات من إغلاق باب التسجيل

36 ألف طالب سجلوا رغباتهم بالأزهر قبل ساعات من إغلاق باب التسجيل

29 قتيلا في هجومين بشمال بوركينا فاسو

29 قتيلا في هجومين بشمال بوركينا فاسو

قرقاش: رسائل السعودية والإمارات عن اليمن تؤكد شراكتنا الاستراتيجية

قرقاش: رسائل السعودية والإمارات عن اليمن تؤكد شراكتنا الاستراتيجية

تصل لـ30 دقيقة.. السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم

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"الهوستيل" وجهة الشباب للإقامة وتعلم اللغات.. والليلة بـ«80 جنيه»

مدينة "ملاهي" داخل محل قديم.. "كيدز بارك" عزبة النخل

مدينة "ملاهي" داخل محل قديم.. "كيدز بارك" عزبة النخل

أكل بيتي "تنزاني" من إيدين "زيتون": اتعلمت الجدعنة من المصريين

أكل بيتي "تنزاني" من إيدين "زيتون": اتعلمت الجدعنة من المصريين

أدى لاختناق 16 طفلا في عين الصيرة.. كلور حمامات السباحة يسبب السرطان

أدى لاختناق 16 طفلا في عين الصيرة.. كلور حمامات السباحة يسبب السرطان

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