هيثم شاكر عن شائعات إدمانه للمخدرات: "مكنش ينفع أطلع أتكلم"

استنكر الفنان هيثم شاكر، الشائعات التي أُطلقت ضده وزعمت إدمانه المخدرات، قائلا، "الناس بتقول إني مدمن مخدرات وتلاقي ناس تقول أنا شفته بعيني بس أنا مكنش ينفع أطلع أتكلم، لأني كان بقالي 5 سنين أو أكتر بعيد عن الميديا والوسط الفني".

وقال هيثم شاكر، خلال لقائه مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "dmc"، إنه كان يعمل بالرغم من بعده عن الأضواء، مشيرا إلى أنه حضر لـ 30 أغنية، "على الأقل أكون عملت اللي عليّ وأديت رسالتي في الحياة".

وتحدث شاكر عن ألبوم "خليك جنبي"، مشيرا إلى أنه قدمه عام 2004، مشيرا إلى أنه ذهب مع سيارة شركة التوزيع للإسكندرية لتوزيع شرائط الألبوم وأثناء رجوعه سمع أغاني الألبوم في السيارات، "أغلب أغاني ألبوم (خليك جنبي) حققت نجاحا كبيرا مع الجمهور".

وكشف شاكر عن علاقته بأبنائه مشيرا إلى أنهم يتعاملون معه كصديقهم وينادونه بـ "هثيم" ويعتبرونه "صاحبهم وصديقهم وبيتعاملوا معاه على أنه من سنهم وبيقفشوا معايا وبيتخانقوا معايا"، معتبرا أنهم أفضل شيء حدث في حياته وأن نجله محمد يعشق كرة القدم ويشجع النادي الأهلي مثله ومتعصب في تشجيع النادي الأهلي.

وقال هيثم شاكر إنه بدأ الغناء وهو في سن 17 عام، موضحا أنه قرأ الكثير من السيناريوهات من أجل المشاركة في تمثيل أحد الأعمال الفنية وأنه شارك في بعض ورش التمثيل وقدم دور مطرب في أحد الأعمال الفنية مع الفنانة غادة عبدالرازق.

وكشف شاكر عن تفاصيل ألبومه الذي يعمل عليه الآن، مؤكدا أنه سيتعامل مع بهاء الدين محمد وأيمن بهجت قمر وأمير طعيمة ونادر عبدالله ومحمد رفاعي ومحمد عاطف ومحمد الآياتي وإسلام علي كشعراء، وأيضًا عمرو ومصطفى ووليد سعد ومحمد علي وأحمد صلاح حسني ومحمد النادي وشاري حسن كملحنين، وقال إنه "لا يعرف موعد الانتهاء من الألبوم أو إطلاقه" متوقعًا أن ينتهي منه خلال عام ونصف أو عامين.

واحتفلت الفنانة إسعاد يونس برجوع الفنان هيثم شاكر وقدمت له تورتة عليها صورته، مشيرة إلى أنها تحتفل برجوعه مرة أخرى متمنية له الشفاء الكامل من السرطان.