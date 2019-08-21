فقد 20 كيلو من وزنه.. هيثم شاكر ممنوع من الأكل بسبب "المرض الخبيث"

دخل المطرب هيثم شاكر، مرحلة صحية صعبة جراء معاناته من المرض الخبيث الذي أصابه خلال السنوات الماضية، حيث خسر أكثر من 20 كيلو من وزنه، بسبب عدم قدرته على تناول الطعام، فكل ما يستطيع أن يأكله هو ما يجعله قادرا على التعايش فقط.

كان هيثم أصيب بمرض خبيث من أكثر من 5 سنوات جعله يبتعد عن عالم الغناء لفترة، ولكنه رفض الإفصاح عن تفاصيله حتى الآن.

يذكر أن هيثم شاكر أصدر منذ أيام ألبوم "معرفة قديمة"، والذي تضمن 13 أغنية وتصدر قوائم المشاهدة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" وموقع "ايتونز" ويجري تداوله عبر "تويتر".