قال الدكتور كريم العمدة الباحث الاقتصادي، إن خطة الحكومة لدعم الصادرات المصرية، جاءت بناء على رؤية استراتيجية واضحة، إذ خصصت الحكومة في الموازنة الجديدة 6 مليار جنيه لدعم الصادرات المصرية بزيادة 2 مليار جنيه عما كان مخصص له سابقا.

أضاف "العمدة" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المعروض على شاشة القناة الأولى في التليفزيون المصري، أن المنظومة الجديدة للحكومة، لا تتضمن فقط تقديم الدعم المالي للمصدرين، بل تشمل أيضا إتاحة دعم لإقامة المزيد من المعارض محليا وعالميا، إلى جانب مايتعلق بتقديم دعم لعمليات الشحن تيسيرا على المصدرين بما يسهم في زيادة حجم الصادرات وفتح المزيد من الأسواق الجديدة، وتحسين المنتج الخاص بالصادرات وتحسين البينة التحتية، وتعميق التصنيع المحلي لرفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية.

وتابع"العمدة" أن الصادرات المصرية للخارج بلغت 28 مليار دولارخلال 2018، في حين أنها كانت تبلغ 26 مليار دولار في 2017، وحسب الخطة الجديدة للحكومة فأننا نسعى ليصل حجم الصادرات إلى 50 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.