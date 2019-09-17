تستعرض "الوطن" متوسط سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بعض البنوك العاملة، وذلك وفق تعاملات اليوم، الثلاثاء 17 سبتمبر، على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.33 جنيه للشراء، و4.37 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي فيبنك مصر نحو 4.33 جنيه للشراء، و4.37 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجل سعر الريال السعودي في قناة السويس نحو 4.33 جنيه للشراء، و4.37 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المصرف المتحد

سجل سعر الريال السعودي في بنك المصرف المتحد نحو 4.31 جنيه للشراء، و4.37 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

سجل سعر الريال السعودي في بنك البركة نحو 4.28 جنيه للشراء، و4.41 جنيه للبيع.