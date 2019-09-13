تباين سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة، الموافق 13 سبتمبر، في عدد من البنوك، حيث جاء سعر الدولار كالتالي:

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

بلغ سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول نحو 16.39 جنيه للشراء، و16.49 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 16.36 جنيه للشراء، و16.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم

بلغ سعر الدولار في بنك البركة نحو 16.39 جنيه للشراء، و16.49 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 16.39 جنيه للشراء، و16.49 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 16.39 جنيه للشراء، و16.49 جنيه للبيع.