سعر الدولار اليوم السبت 14-9-2019 في مصر

سعر الدولار اليوم في مصر

سجل سعر الدولار تباينًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري، وذلك خلال آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت، وتستعرض "الوطن" لقرائها أسعار صرف الدولار في عدد من البنوك، بينها البنك الأهلي والتجاري الدولي على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك قناة السويس

بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 16.37 جنيه للشراء، و16.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 16.35 جنيه للشراء، و16.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي

بلغ سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي نحو 16.38 جنيه للشراء، و16.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 16.37 جنيه للشراء، و16.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 16.37 جنيه للشراء، و16.47 جنيه للبيع.