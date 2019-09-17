استعدت أجهزة وزارة الداخلية بخطط أمنية شاملة تستهدف تأمين كل المدارس والمعاهد والجامعات والطرق المؤدية إليها، من خلال تعيين الارتكازات الأمنية أمام المدارس والجامعات والشوارع المؤدية إليها، للقيام بعمليات التأمين والتمشيط المتواصل بمحيطها.

وتضمنت الاستعدادات، حسب بيان أصدرته وزارة الداخلية، اليوم، تعيين الخدمات المرورية التي تعمل على تسيير حركة المرور ومساعدة الطلاب للوصول إلى المدارس والجامعات بسهولة ويسر، فضلاً عن تكثيف الدوريات والأقوال الأمنية بالشوارع والميادين الرئيسية لبسط الأمن والنظام.

جاء ذلك في ضوء استراتيجية وزارة الداخلية في بذل كل الجهود الأمنية لتوفير المناخ الآمن للطلبة وللقائمين على العملية التعليمية، وبث روح الطمأنينة في نفوسهم بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، وذلك من خلال تعزيز التواجد الأمني والمروري بالمحاور والميادين المهمة والطرق المؤدية إلى المدارس والجامعات وتكثيف المرورات على القوات المكلفة بعملية التأمين.

وأجرى مديرو الأمن بمختلف مديريات الأمن بعدة جولات تفقدوا خلالها الخدمات الأمنية المتواجدة بمحيط المدارس والمعاهد والجامعات لتذليل العقبات وتهيئة المناخ الجيد والآمن للطلبة والقائمين على العملية التعليمية، وبث روح الطمأنينة في نفوسهم.