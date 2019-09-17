حرص الفنان عاصي الحلاني، على طمأنة جمهوره على حالته الصحية، بعد تعرضه لحادث وسقوطه من أعلى الحصان، قبل أيام، مداعبًا إياهم، بقوله: "راجع لكم قريب.. وبكرة عندي ركوبة حصان".

ونشر الناقد جمال فياض، مقطع فيديو مصور، عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، على هامش استقبال "الحلاني" لمجموعة من أصدقاءه، منهم وليد توفيق وملحم زين، وزيادة حمزة، مدير عام قطاع الموسيقى والإذاعات في مجموعة Mbc، مُعلقًا عليه: " فارس الفرسان بخير.. الآن".

وكان الفنان عاصي الحلاني، حرص على طمأنة جمهوره، بعد تعرضه لحادث خطير تعرض خلاله لفقدان الذاكرة، قبل أيام، إثر سقوطه من أعلى حصان.

وكتب "الحلاني"، قبل أيام، عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات "تويتر": "إلى كل الأحباء والأوفياء، أشكركم جزيل الشكر لسؤالكم عني، إنني ممتن لكم على اهتمامكم ودعواتكم سائلاً الله أن يمدكم بالسعادة والحياة الكريمة"، متابعًا: "إنني بخير وأتماثل للشفاء بإذن الله تعالى له الحمد والشكر، وإن شاء الله ألقاكم قريبًاـ لكم مني كل الحب والتقدير".