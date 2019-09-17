قال جان إيف لودريان وزير الخارجية الفرنسي، إنه ناقش مع سامح شكري وزير الخارجية الأوضاع الحالية في السودان، كما تناول ملف الإرهاب والتطرف، موضحا أنه يجب أن تكون هناك إرادة دولية قوية لمواجهة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية والأفكار المتطرفة، الذي أصبح يعاني منها العالم أجمع.

وأضاف لورديان، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده منذ قليل، أنه يجب لن يكون هناك دعم كامل من جانب الأمم المتحدة، لإيجاد حلول سلمية وعادلة وشاملة لما يحدث في الشرق الأوسط والمنطقة العربية.

وتابع: "على الجميع أن يعمل على تخفيف نبرة التصعيد، وإقامة سلام شامل، علينا جميعا أن نمنع إيران من أي تصعيد، وأن تلتزم بتعاهداتها النووية وعدم الدخول في أي أزمات مع السعودية".

واستكمل: "فرنسا تدعم السعودية من أجل إقامة سلام دائم في المنطقة العربية، وحقها في حماية حدودها البحرية، وفيما يتعلق باحتمالية الرد الأمريكي على إيران بسبب الهجوم على السعودية، فإنه يجب أن يكون هناك استراتيجية لمنع أي تصاعد، وذلك من اجل الحماية الأمنية والأمن والاستقرار في المنطقة.