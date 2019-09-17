أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قدرة السعودية على التعامل مع الاعتداءات الجبانة، إثر الهجوم على منشأتي أرامكو في خريق وبقيق، حسبما أفادت قناة "العربية".

وأعرب الملك سلمان، خلال ترؤسه جلسة لمجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء، عن شكره وتقديره لقادة الدول الشقيقة والصديقة ومسؤولي الدول والمنظمات الإقليمية والدولية وكل من عبر عن الإدانة للاعتداء التخريبي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو السبت.

وجدد تأكيد قدرة المملكة على التعامل مع آثار مثل هذه "الاعتداءات الجبانة" التي لا تستهدف المنشآت الحيوية للمملكة فحسب، إنما تستهدف إمدادات النفط العالمية، وتهدد استقرار الاقتصاد العالمي.