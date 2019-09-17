أخبار ماتفوتكش.. مستجدات مفاوضات سد النهضة وتراجع الدولار وارتفاع النفط

تستعرض "الوطن"، في السطور التالية، أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية.

"الري": مفاوضات سد النهضة إجرائية وليست فنية.. وإثيوبيا تتحفظ على الطرح المصري

أكدت وزارة الموارد المائية والري في ‎بيان صحفي حول مفاوضات سد النهضة ‎عقب اجتماع وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا ‎التى عقدت في القاهرة لوزراء المياه، أن الاجتماع لم يتطرق إلى الجوانب الفنية الخاصة بالسد واقتصر على مناقشة الجوانب الإجرائية والتداول حول جدول أعمال الاجتماع دون مناقشة المسائل الموضوعية، وذلك بسبب رغبة إثيوبيا في عدم مناقشة الطرح الذي سبق ‎وأن قدمته مصر للبلدين.

الدولار يتراجع قرشين.. ويباع بـ16.40 جنيه

واصل سعر الدولار مقابل الجنيه تراجعه، اليوم الإثنين ، بقيمة قرش واحد لتصبح حصيلة التراجعات قرشين أمس، وليباع في عدة بنوك "البنك الأهلي المصري، مصر، المشرق، الكويت الوطني، الأهلي الكويتي "بيريوس"، الأهلي المتحد، الكويت الوطني،" ليباع بـ16.43 جنيه مقابل 16.45 جنيه بداية التعاملات اليومية.

ترامب: من الواضح أن إيران مسؤولة عن "هجوم أرامكو"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين، إن واشنطن لا تريد الحرب لكنها مستعدة لكل الخيارات، حسبما أفادت قناة "العربية"، وأضاف ترامب، في مؤتمر صحفي خلال استقباله سلمان بن حمد ولى عهد البحرين، أنه "علينا أن نعرف أولا من المسؤول عن استهداف المنشآت النفطية في السعودية"، وأوضح ترامب أن أمريكا مستعدة لمواجهة النزاعات أكثر من أي دولة أخرى في التاريخ، ولفت إلى أن الخيار الدبلوماسي لم يستنفد بعد مع إيران.

ارتفاع أسعار النفط عالميا 15% في أعلى زيادة منذ 31 عاما

ارتفع سعر خام برنت "الخام القياسي للنفط في الأسواق الدولية" فى ختام جلسات التداول أمس بنسبة نحو 15% وهي أعلى زيادة عالمية في يوم واحد منذ عام 1988، حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز عربية" فى نبأ عاجل، وقد ارتفعت أسعار النفط بنسبة وصلت إلى 20% في الدقائق الأولى من التعاملات أمس الإثنين قبل أن تتراجع قليلا فيما بعد.

"فصاحة قيس والتعاطف مع القروي".. أسباب زلزال انتخابات الرئاسة في تونس

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس تصدر الأكاديمي المستقل قيس سعيد النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية، بحصوله على نسبة 18.9% من أصوات الناخبين، بعد فرز حوالي 39% من الأصوات، وبحسب اللجنة، فإن النتائج الأولية تشير إلى أن رجل الأعمال نبيل القرويّ حل في المرتبة الثانية بنسبة 15% من أصوات الناخبين، بينما جاء مرشح حركة النهضة عبد الفتاح مورو في المرتبة الثالثة بنسبة 13.1% يليه عبدالكريم الزبيدي بنسبه 9.9%.

المصرية للاتصالات: سرعات الإنترنت بمصر ارتفعت 53% في آخر 6 أشهر

أعلن عادل حامد الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، عن زيادة متوسط سرعة خدمات الإنترنت في مصر خلال الـ 6 شهور الماضية بنسبة بلغت 53%، وقال حامد، خلال ملتقى الشركة المصرية للاتصالات الإعلامي، أن شركته تستهدف توصيل كابلات الألياف الضوئية إلى مليوني خط هاتف ثابت منها مليون خط حتى نهاية العام المقبل بتكنولوجيا "ftth".

الزراعة: تحصين أكثر من 230 ألف رأس أغنام ضد مرض طاعون المجترات

كشف تقرير للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة تحصين 230 ألف رأس أغنام، و255 ألف رأس ماعز، على مستوى محافظات الجمهورية، وأوضح التقرير أنه تم تحصين 27 ألف و824 رأس أغنام، فضلاً عن تحصين 4 آلاف و499 رأس ماعز، بإجمالي 32 ألف و323 رأسا، أمس فقط، كما أوضح التقرير أنه تم تحصين 170 ألف و166 رأس أغنام، و27 ألف و766 رأس ماعز قبل ذلك، في إطار المبادرة العالمية التي تدعو لها منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ومنظمة الصحة الحيوانية للقضاء على المرض بحلول 2030.

جيران قاتل أسرته بالأقصر لـ"الوطن": سلوكه سيئ وهناك خلافات مالية

الخلافات المالية كانت الشرارة التي أشعلت الحادث المأساوي الذي شهده مركز أرمنت بمحافظة الأقصر، بعدما عثر على ثلاث جثث متفحمة لسيدة مسنة وابنتها و3 من أحفادها، قتلوا على يد زوج الثانية، وعقب القبض على المتهم اعترف بارتكابه الواقعة، وقرر وجود خلافات بينه وزوجته، وحصولها على أحكام نفقة ضده، فضلاً عن سابقة تحريره إيصالات أمانة على بياض لصالحها، نظرا لعدم التزامه بتحرير قائمة منقولات زوجية، ولتصاعد حدة الخلافات بينهما، فعقد العزم على التخلص منها وسرقة مشغولاتها الذهبية والإيصالات، وفي سبيل تنفيذ مخططة أعد أداة لارتكاب الجريمة "قطعة حديدية".

الفنانة دينا عبدالله لـ"الوطن": الحادث كان كبيرا ووالدتي في العناية المركزة

أكدت الفنانة دينا عبد لله لـ"الوطن"، تعرضها لحادث سير، وقالت إن الحادث كان كبيرًا ووقع بسبب اصطدام أحد السيارات بسيارتها من الخلف، ما تسبب في تهشيم السيارة بشكل كامل، ونتج عن الحادث إصابتها بكدمات عديدة، وإصابة والدتها ونقلها للعناية المركزة في أحد المستشفيات، وأضافت أن نقابة المهن التمثيلية تواصلت معها عقب وقوع الحادث، وأنها تلقت اتصالا من الفنان أشرف ذكي نقيب الممثلين، وانتقل إليها عدد من الفنانين للوقوف بجانبها، منهم الفنان أشرف طلبة، والفنان إيهاب فهمي.

صلاح في افتتاح دوري الأبطال.. قهر أبناء مورينيو ولم يذق طعم الهزيمة

يخوض محمد صلاح، اليوم الثلاثاء، تحد جديد رفقة فريقه ليفربول الإنجليزي، عندما يستهل مشواره بمسابقة دوري أبطال أوروبا بمواجهة فريق نابولي الإيطالي، ويلتقيا الفريقان في إطار الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا، اليوم السبت في تمام الساعة التاسعة مساءا، على ملعب سان باولو بإيطاليا.