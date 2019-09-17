قامت الوحدة المحلية لمدينة القصير، جنوب البحرالأحمر اليوم الثلاثاء، بتركيب لافتات بعدد من الميادين، تهيب المواطنين بالتقدم بطلبات التصالح للمخالفات البنائية وتقنين اوضاعها، وذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر وذلك طبقا لقانون التصالح رقم 17لسنة 2019.

كما جابت سيارة أنحاء المدينة، تحث الأهالي بمكبرات الصوت بسرعة التقدم بطلبات التصالح والتوجه لمقر الوحدة المحلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الموضوع.

وأكد محافظ البحر الأحمر أن تقنين أوضاع الأراضي المعتدى عليها يخضع للضوابط، مشددا أنه لا تقنين أوضاع للمناطق ذات الخطورة الداهمة، والمتعدين على خط التنظيم، مشيرا إلى تشكيل لجان لمعاينة طلبات التقنين للجادين وبعد سداد رسوم المعاينة للدولة

وبحث محافظ البحر الأحمر ملف تقنين وضع اليد على الأراضي المملوكة للدولة بمختلف مدن المحافظة، كما ناقش أعمال التسجيل والحصر بالمنظومة، مؤكدا على ضرورة سرعة الانتهاء من تجهيز العقود الخاصة بالمواطنين، الذين لهم الأحقية في تقنين وضع اليد بناء على اللجان المشكلة وطبقا للضوابط بعد مراجعتها نهائيا.

جدير بالذكر تصدرت محافظة البحر الأحمر، المركز الأول على مستوى الجمهورية، فيما يخص تقييم الأداء العام لجميع المحافظات لمنظومة وضع اليد، وذلك خلال التقييم الذي أصدره مجلس الوزراء لعام 2018.

كانت رئاسة مجلس الوزراء أصدرت في بداية العام الحالي، تقييم الأداء العام لجميع المحافظات فيما يخص منظومة وضع اليد، واحتلت محافظة البحر الأحمر المركز الأول وحصلت على تقييم ممتاز، وفقا لنسبة إنجاز(إجمالي المساحات) المسجل لها طلبات وأثبتت جديتها.