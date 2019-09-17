قضت محكمة القضاء الإداري بالشرقية بإلزام رئيس جامعه الزقازيق، بتعيين 3 معيدين بكلية الطب وآخر بكلية التربية بعد أن تخطاهم قرار التعيين في عام 2012.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبدالغني رئيس محكمة القضاء الإداري، وعضوية المستشارين محسن إبراهيم محمد وعبد العزيز حسين عقل، وأمانة سر فوزي محمد علي.

وكان المعيدين الصادر لصالحهم الحكم تقدموا بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بإلزام رئيس جامعة الزقازيق بتعيينهم، بعد أن تخطاهم قرار التعيين في عام 2012، إذ تضمن القرار تعيين 9 معيدين ليس من بينهم الطاعنين رغم أحقيتهم في التعيين وفقا لدرجاتهم العلمية الحاصلين عليها.

وعقدت المحكمة عدة جلسات للنظر في القضية وانتهت بقبول الطعن علي إلغاء الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة والذي قضي "بإلغاء قرار رئيس الجامعة الصادر في 2012 ، بتعيين 9 معيدين إلغاء مجردا، وإعادة إجراءات التعيين مرة أخرى"، وقضت مجددا بإلغاء هذا القرار، نسبيا فيما تضمنه من تخطى الطاعنين في التعيين بوظيفة معيد مع ما يترتب علي ذلك من آثار وهو ما يقتضي تنفيذه تعيين المدعين وعددهم 4 مع الإبقاء علي المعينين مراعاة لمستقبلهم.