حصلت "الوطن" على صورة من محضر الضبط والتحقيقات مع المتهمة الأميرة إسماعيل، صاحبة الفيديو المسيء لمصر، الذي بثته من تركيا، هي وشقيقتيها، عقب مداهمة شقة شقيقتها الكبرى بالإسكندرية عام 1996، حيث جرى ضبطهما أثناء ممارسة الدعارة مع عدد من راغبي المتعة.

وشمل المحضر تقاضى كل من المتهمتين مبلغ ما بين 50-100 جنيه مقابل ممارسة الدعارة مع راغبي المتعة، ومن بينهم صاحب شركة وصديقه جرى ضبطهما داخل الشقة، واعترفا بأنهما يمارسان الرذيلة مع المتهمين منذ فترة طويلة وضبط بحوزتهما زجاجات بيرة و420 جنيها.

واعترفت شقيقة الأميرة وتدعى "هدى" في المحضر، أنهما يمارسن الدعارة بسبب تدمير حياتهما عقب دخول والدهما السجن، وأنهما سافرا إلى الخليج وتزوجا مرات عدة، وعملن في ممارسة الدعارة ثم عادا إلى مصر مرة أخرى، وأدارا الشقة التي جرى ضبطهما فيها لأعمال الدعارة مقابل الحصول على المال من عملائهما.

وآنذاك تحركت قوة من مباحث الإدارة العامة للآداب بالإسكندرية بعد استئذان النيابة العامة، لمراقبة ومداهمة "شقة" هدى إسماعيل بمنطقة مينا البصل، لإدارتها هي وشقيقتيها الأميرة وسيدة تدعى "عزيزة" الشقة لممارسة الدعارة، وتسهيل الأعمال المنافية للآداب مقابل حصولهم على مبالغ مالية.

وقضت المحكمة بحبس المتهمات فيما بعد 3 سنوات وتغريمهن 10 آلاف جنيه في تلك القضية، التي حملت الرقم 3014 لسنة 1996 جنح سيدي جابر.

للاطلاع على نص التحقيقات اضغط هنـــا