أصدر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، حركة تنقلات محدودة، شملت تكليف المهندس عادل عمر محمد إبراهيم مديرا عاما لمديرية الإسكان والمرافق بالوادي الجديد، والمهندس محسن محمد أحمد مغربي مديرا لمديرية الطرق والنقل، وعصام يونس محمد حمود مديرا لصندوق استصلاح الأراضي بالديوان العام، والمهندس سعيد حسن محمد مساعدا للمحافظ لشؤون صندوق استصلاح الأراضي.

وقال المحافظ، إن التكيلفات جاءت في إطار تطوير منظومة العمل الحكومي وتحسين مستوى الأداء ‏لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وكذلك تسيير الأعمال بشغل الوظائف الشاغرة لحين الإعلان عنها بالطرق القانونية.