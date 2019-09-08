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غدا.. "السياحة" تعلن المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق المصرية

غدا.. "السياحة" تعلن المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق المصرية

14 ألف طالب يسجلون رغباتهم في تنسيق الدور الثاني بالأزهر

14 ألف طالب يسجلون رغباتهم في تنسيق الدور الثاني بالأزهر

"تربية كفر الشيخ" تكرم عميدها السابق لبلوغه السن القانونية  

"تربية كفر الشيخ" تكرم عميدها السابق لبلوغه السن القانونية  

إحالة 128 موظفا ومدرسا في البحيرة للتحقيق: "مفيش انضباط"

إحالة 128 موظفا ومدرسا في البحيرة للتحقيق: "مفيش انضباط"

بدء فعاليات الحملة القومية للتحصين ضد "طاعون المجترات" بالفيوم

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كشف أسنان مجانا.. طبيب "السيدة زينب" يعالج التلامذة غير القادرين: لازم ندعمهم

صانع الذهب لآمون وأكبر مقبرة صف.. اكتشافات "الآثار" بـ ذراع أبو النجا

صانع الذهب لآمون وأكبر مقبرة صف.. اكتشافات "الآثار" بـ ذراع أبو النجا

نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات

نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات

مستهلكون يطلقون حملة لشراء الخضار والفاكهة من المزارعين.. "يلّا نوفر"

مستهلكون يطلقون حملة لشراء الخضار والفاكهة من المزارعين.. "يلّا نوفر"

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50 صورة ولوحة تعبر عن أفريقيا بعيون مصرية وسودانية

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