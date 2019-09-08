استقبل اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، وفد رفيع المستوى من جائزة خليفة الدولية للتمور ووزارة الصناعة والتجارة المصرية، برئاسة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، ومسلم العامري رئيس مجلس إدارة شركة الفوعة الإمارتية.

وبحث الجانبان بدء التشغيل التجريبي لمجمع إدارة مجمع التمور، بعد تطويره وإعادة تأهيله باستخدام أحدث المعدات وخطوط الإنتاج والتقنيات الصناعية، وفق أفضل المواصفات الدولية.

وقال المحافظ، إنه جرى استعراض أبرز المقومات الطبيعية والجغرافية والبيئية للمحافظة ومقومات الاستثمار، وجهود الدولة والمحافظة في مجال تنمية إنتاج وصناعة التمور.