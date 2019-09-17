دعت بريطانيا وألمانيا المجتمع الدولي، اليوم الثلاثاء، إلى "رد جماعي" على الهجمات التي تعرضت لها المنشآت النفطية السعودية والتي اتهمت الولايات المتحدة إيران بأنها وراءها.

وناقش رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والمستشارة الألمانية آنجيلا ميركل، الهجمات خلال مكالمة هاتفية، واتفقا على ضرورة العمل معا إلى جانب الشركاء الدوليين للاتفاق على رد جماعي، بحسب الحكومة البريطانية. وأكد جونسون وميركل على "ضرورة تجنب المزيد من تصعيد التوتر في المنطقة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال في وقت سابق، إن الولايات المتحدة شبه متأكدة من وقوف إيران وراء الهجمات، مضيفا: "نحن حاليا نعرف ذلك جيدا"، و"بالتأكيد سيبدو الأمر للكثيرين بأن إيران هي الفاعل"، لكن واشنطن تريد مزيدا من البراهين.

وأدت الهجمات التي ضربت، السبت الماضي، أكبر معمل لمعالجة النفط في بقيق وحقل خريص النفطي في شرق المملكة إلى خفض الإنتاج السعودي بمقدار 5,7 مليون برميل، أي ما يعادل 6% من الإنتاج العالمي، ما تسبب بارتفاع كبير في أسعار الخام، وحمّلت واشنطن طهران مسؤولية الهجمات.

وأدت الهجمات إلى زيادة التوتر وأثارت مخاوف من التصعيد. وقد يعرّض أي نزاع في منطقة الخليج للخطر كمية كبيرة من امدادات النفط العالمية.