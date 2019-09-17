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عاجل.. بومبيو يتجه إلى السعودية لبحث التوتر مع إيران

عاجل.. بومبيو يتجه إلى السعودية لبحث التوتر مع إيران

صور.. استمرار حملة إزالة التعديات ومواجهة الصيد الجائر ببحيرة البرلس

صور.. استمرار حملة إزالة التعديات ومواجهة الصيد الجائر ببحيرة البرلس

"الأورمان" توزع زيا مدرسيا وحقائب على الطلاب الأيتام بالفيوم

تجديد حبس عاطلين ضبط بحوزتهما 13 كيلو حشيش وأفيون بالعبور

تجديد حبس عاطلين ضبط بحوزتهما 13 كيلو حشيش وأفيون بالعبور

وزير الخارجية الفرنسي يدعو إلى وقف التصعيد في الخليج

وزير الخارجية الفرنسي يدعو إلى وقف التصعيد في الخليج

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