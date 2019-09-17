عقدت محافظة الإسكندرية، اليوم، الاجتماع التنسيقي للأجهزة التنفيذية لمناقشة استعدادات استقبال موسم الشتاء لهذا العام، وذلك بمركز التدريب التابع لمحطة الصرف القبلية بأول الطريق الزراعي.

وبحثت الأجهزة التنفيذية المعنية دور كل منها في إدارة الأزمات حين هطول الأمطار أو سيول لتأمين مدينة الإسكندرية، هذا الشتاء.

واستعرض الاجتماع ما تم اتخاذه بشأن هذا الأمر ونجاح أجهزة الإسكندرية التنفيذية في الأعوام الثلاثة السابقة، بعد واقعة شتاء 2015.

كما استعرض الاجتماع التنسيقي، السيول التي واجهت دول الجوار والدروس المستفادة منها، حيث أن الإسكندرية من المدن الساحلية التي تستقبل كميات كبيرة من الأمطار كل عام، وتم التنسيق بين شركة الصرف الصحي وأجهزة المحافظة والمنطقة الشمالية العسكرية ومديرية الأمن وإدارة المرور والنجدة وشركة الكهرباء وشركة المياه ومديرية التموين والتجارة الداخلية والري والزراعة والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والطرق والكباري وشركات الغاز الطبيعي وشركات البترول.